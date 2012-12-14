В Москве будут судить серийного насильника

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Московские следователи направили в суд уголовное дело в отношении серийного насильника. 26-летнему Ерванду Мнацаканяну инкриминируют 21 эпизод преступлений, предусмотренных статьями "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера" и "разбой".

По данным следствия, на протяжении 2011-2012 годов Мнацаканян совершил в Москве не меньше 8 нападений на женщин. В каждом случае он угрожал своим жертвам, используя в качестве оружия различные предметы. Всего потерпевшими по делу признаны девять женщин, две из которых несовершеннолетние, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.