14 мая 2013, 17:30

Происшествия

В отношении Витаса могут возбудить дело об угрозе убийством

В отношении Витаса могут возбудить уголовное дело по факту угрозы убийством. Заявление в полицию написала москвичка Ольга Холодова. То, что певец угрожал девушке предметом, похожим на пистолет, подтверждают и очевидцы аварии на ВВЦ.

Напомним, 10 мая на площади перед ВВЦ 32-летний Виталий Грачев (Витас) на своем внедорожнике сбил девушку, которая ехала на велосипеде. По словам очевидцев, он сначала заперся в автомобиле, затем вышел из машины и начал размахивать пистолетом.

Представители правоохранительных органов доставили певца в отделение полиции. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Также криминалисты изучают водительские права Витаса, на которых нет личной подписи и даты окончания срока действия документа. Кроме того, проверяется информация о нанесении Грачевым побоев полицейскому.

следствие уголовные дела Витас

