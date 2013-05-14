В отношении мужчины, сбившего инспектора ДПС, возбудили уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Клима Уотсона, который в ночь на 13 мая сбил инспектора ДПС в районе улицы Земляной вал. Его действия квалифицированы как применение насилия в отношении представителя власти.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя автомобиля Mercedes за нарушение правил дорожного движения. От него потребовали предъявить документы, но водитель ответил отказом, попытался уехать и сбил стража порядка. После этого нарушитель скрылся с места происшествия, а пострадавшего госпитализировали.

Позже полицейским удалось его задержать. Мужчина уже признательные показания, а также прошел медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.