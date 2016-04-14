Форма поиска по сайту

14 апреля 2016, 18:51

Происшествия

СК начал проверку по факту отравления рабочих в московском общежитии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

СК начал доследственную проверку по факту массового отравления рабочих одной из строительных компаний в Москве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По данным следствия, 13 апреля в общежитии на улице Ярцевской 63 работника столичной строительной компании получили пищевое отравление. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, в общежитии проживают более 450 работников компании, продукты туда поставляются в приготовленном виде сторонней организацией.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что деятельность предприятия, осуществлявшего питание рабочих, приостановлена Роспотребнадзором.

Несколько десятков строителей госпитализировали с острым отравлением

