СК начал проверку по факту отравления рабочих в московском общежитии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

СК начал доследственную проверку по факту массового отравления рабочих одной из строительных компаний в Москве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По данным следствия, 13 апреля в общежитии на улице Ярцевской 63 работника столичной строительной компании получили пищевое отравление. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, в общежитии проживают более 450 работников компании, продукты туда поставляются в приготовленном виде сторонней организацией.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что деятельность предприятия, осуществлявшего питание рабочих, приостановлена Роспотребнадзором.