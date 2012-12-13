Торговцы госдолжностями просили за услуги от 10 до 15 млн евро

В Москве задержаны мошенники, продававшие госдолжности за €10-15 млн

Правоохранители выяснили, что задержанные накануне в Москве торговцы должностями оценивали свои услуги в размере 10-15 миллионов евро. Аферисты продавали должности заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и мест в других органах власти.

Оперативники надели наручники на мошенников после того, как мужчины получили предоплату в размере 500 тысяч евро от подставного клиента. Следователи выяснили, что организатором преступной группы был 68-летний уроженец Челябинской области. Ему помогал 45-летний приезжий из Орловской области.

Оба мужчины проживали в Москве без регистрации, сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В квартирах задержанных изъяты комплекты формы генерал-лейтенанта ФСБ России и генерал-лейтенанта ГРУ Министерства обороны Российской Федерации с орденами и медалями, а также документы на разные фамилии для тех, кто уже "заказал" для себя госдолжность.