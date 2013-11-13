Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2013, 09:11

Происшествия

Дело авиадебошира Сергея Кабалова в среду рассмотрит суд присяжных

Судьбу авиадебошира Сергея Кабалова решат присяжные

Судьбу авиадебошира Сергея Кабалова решат присяжные. Сегодня Мособлсуд проведет заседание по уголовному делу о беспорядках на борту самолета Москва-Хургада, сообщает телеканал "Москва 24".

Впервые в процессе примут участие присяжные заседатели. Кабалов обвиняется в покушении на угон самолета и избиении сотрудника тюменской авиакомпании "Когалымавиа".

Ссылки по теме


Напомним, в январе этого года во время авиарейса в Хургаду бизнесмен из Саратова устроил драку с бортпроводником. После огласки происшествия Кабалов попытался скрыться и был объявлен в международный розыск.

В марте его задержали на территории Белоруссии и под стражей доставили в Москву.

Сергею Кабалову грозит до 12 лет тюрьмы.

Сюжет: Дебоширы в самолетах
следствие Мособлсуд присяжные Сергей Кабалов авиадебоширы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика