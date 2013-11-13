Дело авиадебошира Сергея Кабалова в среду рассмотрит суд присяжных

Судьбу авиадебошира Сергея Кабалова решат присяжные

Судьбу авиадебошира Сергея Кабалова решат присяжные. Сегодня Мособлсуд проведет заседание по уголовному делу о беспорядках на борту самолета Москва-Хургада, сообщает телеканал "Москва 24".

Впервые в процессе примут участие присяжные заседатели. Кабалов обвиняется в покушении на угон самолета и избиении сотрудника тюменской авиакомпании "Когалымавиа".

Напомним, в январе этого года во время авиарейса в Хургаду бизнесмен из Саратова устроил драку с бортпроводником. После огласки происшествия Кабалов попытался скрыться и был объявлен в международный розыск.

В марте его задержали на территории Белоруссии и под стражей доставили в Москву.

Сергею Кабалову грозит до 12 лет тюрьмы.