Генпрокуратура выявила массовое нарушение закона полицейскими

Генеральная прокуратура России при содействии региональных отделений проверила исполнение законодательства органами МВД.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, повсеместно распространены факты нарушения прав граждан и несоблюдение органами внутренних дел Кодекса об административных правонарушениях.

Так, полицейские возбуждали административные дела в отношении умерших граждан, привлекали к ответственности детей без решения комиссии по делам несовершеннолетних, составляли протоколы и постановления, не отвечающие требованиям закона, материалы дел направляли в суд с нарушением установленных сроков.

Также полицейские-нарушители не разъясняли права и обязанности привлеченных к ответственности, не учитывали смягчающие обстоятельства и сроки давности дел.

Областные прокуроры выявили факты незаконного применения сотрудниками МВД мер административного принуждения и внесение в протокол о досмотре заведомо ложных сведений.

Кроме этого, задержанные за административные правонарушения граждане содержались вместе с уголовными преступниками, наркоманами и больными с опасными инфекционными заболеваниями.

Всего по результатам проверок прокурорами было опротестовано боле 140 тысяч постановлений органов МВД, министру Владимиру Колокольцеву было вручено представление.