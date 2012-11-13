Форма поиска по сайту

13 ноября 2012, 16:18

Происшествия

Генпрокуратура выявила массовое нарушение закона полицейскими

Фото: ИТАР-ТАСС

Генеральная прокуратура России при содействии региональных отделений проверила исполнение законодательства органами МВД.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, повсеместно распространены факты нарушения прав граждан и несоблюдение органами внутренних дел Кодекса об административных правонарушениях.

Так, полицейские возбуждали административные дела в отношении умерших граждан, привлекали к ответственности детей без решения комиссии по делам несовершеннолетних, составляли протоколы и постановления, не отвечающие требованиям закона, материалы дел направляли в суд с нарушением установленных сроков.

Также полицейские-нарушители не разъясняли права и обязанности привлеченных к ответственности, не учитывали смягчающие обстоятельства и сроки давности дел.

Областные прокуроры выявили факты незаконного применения сотрудниками МВД мер административного принуждения и внесение в протокол о досмотре заведомо ложных сведений.

Кроме этого, задержанные за административные правонарушения граждане содержались вместе с уголовными преступниками, наркоманами и больными с опасными инфекционными заболеваниями.

Всего по результатам проверок прокурорами было опротестовано боле 140 тысяч постановлений органов МВД, министру Владимиру Колокольцеву было вручено представление.

