13 мая 2013, 15:35

Происшествия

Водительские права Витаса исследуют криминалисты

Водительские права Витаса изучают криминалисты. На них нет личной подписи и даты окончания срока действия документа, сообщает телеканал "Москва 24".

При этом сам певец отрицает, что он находился за рулем Infiniti в нетрезвом состоянии. Его адвокат эту версию полностью поддерживает.

Напомним, авария произошла на площади перед ВВЦ 10 мая. 32-летний Виталий Грачев – это настоящее имя и фамилия певца и композитора Витаса, на своем внедорожнике сбил девушку, которая ехала на велосипеде. По словам очевидцев, он сначала заперся в автомобиле, затем вышел из машины и начал размахивать пистолетом. Сотрудники ГИБДД направили на экспертизу права на имя "Виталия Грачова", чтобы проверить их подлинность.

Позже представители правоохранительных органов доставили певца в отделение полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Известно, что артист уже извинился перед пострадавшей.

следствие Витас авария

