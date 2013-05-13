Виновник аварии на Садовом, в которой погибли 3 человека, был пьян

Фото: ИТАР-ТАСС

Водитель автомобиля Toyota, который спровоцировал аварию на Садовом кольце, был пьян и превысил скорость. Об этом свидетельствуют первые результаты расследования дела о ДТП полицией.



Напомним, авария произошла в ночь на 19 апреля. Установлено, что водитель автомобиля Toyota, двигаясь по Самотечной эстакаде в сторону улицы Садовая-Каретная, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами: Mercedes, Volkswagen и ВАЗ. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров ВАЗ, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Дело передано в Главное следственное управление МВД по Москве.