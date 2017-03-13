Обвиняемым по делу о перестрелке на Рочдельской улице продлили арест

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Арест обвиняемых по делу о перестрелке у ресторана Elements в центре столицы Эдуарда Романова и Андрея Кочуйкова продлен до 15 июня, сообщает Агентство "Москва".
Уголовное дело против криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец и его подельника Эдуарда Романова возбуждено по статьям "Вымогательство" и "Хулиганство".
По громкому делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице также арестованы первый замглавы ГСУ СК по Москве генерал Денис Никандров, руководитель службы собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, а также руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов. Им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере за покровительство криминальной группировки.
Шакро поддерживал сторону дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от хозяйки заведения Жанны Ким 8 миллионов рублей за свою работу. Последняя, в свою очередь, позвала на помощь бывшего сотрудника полиции Эдуарда Буданцева.
В результате перестрелки получили ранения пять мужчин, двое из них впоследствии скончались.
Сам Шакро Молодой был задержан в подмосковном особняке 11 июля по подозрению в вымогательстве. 8 августа он стал еще фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества.