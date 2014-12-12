Подозреваемый в избиении пенсионера в поликлинике отправлен под домашний арест

Подозреваемый в избиении пенсионера отправлен под домашний арест

Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест 31-летнего Евгения Макурина, подозреваемого в избиении пенсионера в столичной поликлинике.

Под арестом подозреваемый будет находиться до 9 февраля 2015 года, сообщает Агентство "Москва". Как ранее отмечали в полиции, уголовное дело заведено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Конфликт между посетителями филиала диагностического центра № 5 произошел 2 декабря. Мужчина и женщина повздорили на бытовой почве у окна регистратуры. В спор вмешался охранник, который вывел шумных посетителей за дверь.

После этого мужчина вернулся в поликлинику и посетил кардиолога. Женщина в это время сходила за своим знакомым, который, дождавшись пенсионера, ударил его, отчего пострадавший упал.

Потерпевшего госпитализировали с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга". Пенсионер умер в больнице спустя шесть дней.