Полиция проводит проверку по факту обстрела автобуса на севере столицы

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Столичная полиция проводит проверку по факту обстрела рейсового автобуса на севере Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, утром 12 декабря на севере Москвы автолюбитель обстрелял автобус из травматического пистолета, ранив водителя.

В городе ввели план "Перехват" и задержали нападавшего, его отправили в ближайшее УВД для допроса.

Ранее M24.ru сообщало, что наземный пассажирский транспорт Москвы в 2013 году обстреляли более ста раз. Всего было более 800 случаев незаконного вмешательства в работу транспорта, из которых 643 – количество повреждений состава и 109 – случаи обстрела.