Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12 августа 2014, 16:43

"Афимолл-Сити" могут закрыть до решения суда - прокуратура ЦАО

следствие пожарная безопасность суды прокуратура торговые центры проверки Афимолл Сити закрытия

Прокуратура ЦАО требует закрыть ТРЦ "Афимолл-Сити"

Здание торгово-развлекательного центра "Афимолл-Сити" могут закрыть до решения суда, сообщает во вторник, 12 августа, Агентство "Москва" со ссылкой на прокурора ЦАО Михаила Устиновского.

По его словам, в ТРЦ были нарушены требования пожарной безопасности, не работала система автоматического тушения, система оповещения людей при пожаре, а также система эвакуации. Однако "Афимолл-Сити" продолжал свою работу, несмотря на нарушения, представлявшие угрозу для жизни людей.

"На основании выявленных нарушений мы подали иск в суд", - заявил Михаил Устиновский.

В свою очередь компания-собственник торгового центра AFI Development подтвердила получение акта проверки, проведенной органами пожарного надзора. В частности, в нем были указаны сроки выполнения работ по пожарной безопасности здания: часть из них должна быть выполнена до 17 октября 2014 года, часть - до 17 апреля 2015 года.

"Компания также подтверждает получение представление прокурора ЦАО. На что в адрес прокурора направили официальный ответ с указанием сроков, в течение которых работы, обозначенные Госпожнадзором, будут выполнены. Какие-либо дальнейшие обращения прокуратуры по данному вопросу в адрес ТРЦ не поступали", - уточнили в прессс-службе.

В настоящее время ТРЦ эксплуатируется в штатном режиме, никакой угрозы жизни и здоровью посетителей нет, добавили в компании.

Ранее M24.ru сообщало, что в строящихся и эксплуатируемых зданиях "Москва-Сити" случилось несколько пожаров, из-за которых проводилась экстренная эвакуация посетителей ТЦ "Афимолл-Сити".

Проверки показали, что гости торгового центра не всегда могут вовремя узнать о возгорании и покинуть здание. Кроме того, продукты горения при пожаре могут распространяться по всему зданию, что может затруднить работу спасателей.

Ссылки по теме

В итоге компанию-собственника "Белгейт Констракшнз Лимитед" привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей. В свою очередь, прокурор Центрального округа потребовал от руководителя управляющей компании "Афи Рус" устранить нарушения пожарной безопасности.

В компании AFI Development сообщили, что за всю историю эксплуатации в "Афимолл-Сити" не было зафиксировано ни пожаров, ни возгораний, ни каких-либо других чрезвычайных ситуаций техногенного характера, опасных для жизни и здоровья посетителей.

Эвакуация гостей торгового центра в феврале этого года "была вызвана задымлением из-за локального возгорания на не принадлежащей компании AFI Development строительной площадке киноконцертного зала, находящегося рядом с торгово-развлекательным центром", - подчеркнули в пресс-службе компании.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать