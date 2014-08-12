"Афимолл-Сити" могут закрыть до решения суда - прокуратура ЦАО

Прокуратура ЦАО требует закрыть ТРЦ "Афимолл-Сити"

Здание торгово-развлекательного центра "Афимолл-Сити" могут закрыть до решения суда, сообщает во вторник, 12 августа, Агентство "Москва" со ссылкой на прокурора ЦАО Михаила Устиновского.

По его словам, в ТРЦ были нарушены требования пожарной безопасности, не работала система автоматического тушения, система оповещения людей при пожаре, а также система эвакуации. Однако "Афимолл-Сити" продолжал свою работу, несмотря на нарушения, представлявшие угрозу для жизни людей.

"На основании выявленных нарушений мы подали иск в суд", - заявил Михаил Устиновский.

В свою очередь компания-собственник торгового центра AFI Development подтвердила получение акта проверки, проведенной органами пожарного надзора. В частности, в нем были указаны сроки выполнения работ по пожарной безопасности здания: часть из них должна быть выполнена до 17 октября 2014 года, часть - до 17 апреля 2015 года.

"Компания также подтверждает получение представление прокурора ЦАО. На что в адрес прокурора направили официальный ответ с указанием сроков, в течение которых работы, обозначенные Госпожнадзором, будут выполнены. Какие-либо дальнейшие обращения прокуратуры по данному вопросу в адрес ТРЦ не поступали", - уточнили в прессс-службе.

В настоящее время ТРЦ эксплуатируется в штатном режиме, никакой угрозы жизни и здоровью посетителей нет, добавили в компании.

Ранее M24.ru сообщало, что в строящихся и эксплуатируемых зданиях "Москва-Сити" случилось несколько пожаров, из-за которых проводилась экстренная эвакуация посетителей ТЦ "Афимолл-Сити".

Проверки показали, что гости торгового центра не всегда могут вовремя узнать о возгорании и покинуть здание. Кроме того, продукты горения при пожаре могут распространяться по всему зданию, что может затруднить работу спасателей.

В итоге компанию-собственника "Белгейт Констракшнз Лимитед" привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 300 тысяч рублей. В свою очередь, прокурор Центрального округа потребовал от руководителя управляющей компании "Афи Рус" устранить нарушения пожарной безопасности.

В компании AFI Development сообщили, что за всю историю эксплуатации в "Афимолл-Сити" не было зафиксировано ни пожаров, ни возгораний, ни каких-либо других чрезвычайных ситуаций техногенного характера, опасных для жизни и здоровья посетителей.

Эвакуация гостей торгового центра в феврале этого года "была вызвана задымлением из-за локального возгорания на не принадлежащей компании AFI Development строительной площадке киноконцертного зала, находящегося рядом с торгово-развлекательным центром", - подчеркнули в пресс-службе компании.