Обвиняемого в аферах главу Мурманской облдумы задержали в Шереметьеве

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Следователи СКР задержали в Шереметьеве отстраненного от должности председателя Мурманской облдумы Василия Шамбира, передает "Интерфакс".

Поймать депутата удалось в тот момент, когда он пытался улететь в Стокгольм. Ранее в Следственном комитете по Мурманской области в отношении Шамбира возбудили три уголовных дела, связанных с его деятельностью на посту директора "Кандалакшского опытного машиностроительного завода".

По версии СК, Шамбир похитил 42 миллиона рублей со счета завода под предлогом выдачи зарплат и премий. Второе дело связано с "Баренцбанком" – чиновник взял кредит в размере 26 миллионов рублей, но деньги не вернул.

Третье дело, заведенное в отношении Шамбира, также связано с кредитом, но уже другого банка – мурманского "ДНБ Банка". Следователи установили, что подозреваемый занял у кредитного учреждения 24 миллиона рублей.

По первому делу Шамбиру уже предъявлено обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.