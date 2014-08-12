Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Следствие

12 августа 2014, 14:24

Обвиняемого в аферах главу Мурманской облдумы задержали в Шереметьеве

следствие уголовные дела задержания хищения депутаты

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи СКР задержали в Шереметьеве отстраненного от должности председателя Мурманской облдумы Василия Шамбира, передает "Интерфакс".

Поймать депутата удалось в тот момент, когда он пытался улететь в Стокгольм. Ранее в Следственном комитете по Мурманской области в отношении Шамбира возбудили три уголовных дела, связанных с его деятельностью на посту директора "Кандалакшского опытного машиностроительного завода".

По версии СК, Шамбир похитил 42 миллиона рублей со счета завода под предлогом выдачи зарплат и премий. Второе дело связано с "Баренцбанком" – чиновник взял кредит в размере 26 миллионов рублей, но деньги не вернул.

Третье дело, заведенное в отношении Шамбира, также связано с кредитом, но уже другого банка – мурманского "ДНБ Банка". Следователи установили, что подозреваемый занял у кредитного учреждения 24 миллиона рублей.

По первому делу Шамбиру уже предъявлено обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать