В Белоруссии разбился истребитель МиГ-29

В Белоруссии при проведении плановых полетов разбился истребитель МиГ-29 ВВС республики. Пилоту удалось катапультироваться, он не пострадал, сообщает МИА "Россия сегодня".

Крушение самолета произошло в Брестской области в результате нештатной ситуации.

Для расследования причин случившегося назначена комиссия Минобороны Белоруссии. Кроме того, к месту крушения выехала следственная группа Следственного комитета.

До выяснения причин аварии все полеты МиГ-29 в Белоруссии приостановлены.

Ранее M24.ru сообщало, что в Читинской области разбился истребитель МиГ-29. Пилот успел катапультироваться, но все равно погиб.

Кроме того, в октябре и декабре 2008 года в этом районе разбились два истребителя МиГ-29.

МиГ-29

Один из самых распространенных в мире истребителей четвертого поколения. Первый полет опытного образца самолета состоялся в октябре 1977 года. В 1983 году он был принят на вооружение.

МиГ-29 относится к классу легких истребителей. Самолет предназначен для ведения маневренного воздушного боя и поражения как воздушных, так и наземных целей. Истребитель развивает максимальную скорость 2,450 километра в час и достигает высоты 18 тысяч метров.