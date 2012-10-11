В ЦФО состоится суд над бандой грабителей, которые похищали автокраны

Фото: ИТАР-ТАСС

В ЦФО состоится суд над участниками банды, которые похищали строительную технику. За время своей деятельности бандиты похитили несколько единиц строительной техники общей стоимостью около миллиона долларов.

К уголовной ответственности будут привлечены четверо обвиняемых. По версии следствия, в 2009-2010 году на территории Московской и Калужской областей банда совершила серию хищений строительной техники на общую сумму более 28 миллионов рублей. Организовал преступную группу москвич, который ранее был осужден за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЦФО.

Преступники все время действовали по одной и той же схеме - объезжали строительные рынки и стоянки грузовой техники, присматривая подходящую мишень для преступления. Основным критерием выбора автокрана для угона служил внешний вид.

После того, как цель преступления была определена, злоумышленники связывались по мобильному телефону с владельцем крана и предлагали ему продать технику по выгодной цене. Как правило, встречи назначались в конце недели, чтобы избежать оформления документации.

Если владелец соглашался, то обговаривались условия сделки. В частности, владельцу крана собирались показать стройку, на которой будет использоваться новая техника. Владелец соглашался, садился за руль, а когда доезжал до места назначения, на него сразу нападали остальные члены банды. Водителей избивали и оставляли на месте преступление, а кран отвозили на новое место и впоследствии, продавали.

Таким образом преступники похитили семь дорогостоящих автокранов.

В результате следствия были получены достаточные доказательства участия банды в преступлениях. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.