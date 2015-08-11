СК проверит факт обнаружения тела младенца в Домодедове

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба СКР.
Установлено, что вечером 10 августа в помещении женского туалета аэропорта было найдено тело младенца. После просмотра записей с камер наблюдения, была установлена личности матери, которая ожидала рейса из Москвы в Тюмень.
Ранее стало известно, что задержанная 1991 года рождения.
"В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинского исследования, которое позволит определить причины смерти ребенка", - говорится в сообщении СК.
