Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2013, 09:10

Происшествия

Ювелирный магазин на северо-востоке Москвы ограбили на 15 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Драгоценности, похищенные из ювелирного магазина на северо-востоке Москвы, оценили в 15 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

"По уточненным данным, ущерб составил 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", – отметил представитель ведомства.

Нападение на ювелирный магазин, расположенный по адресу улица Бутырская, дом 86 а, произошло около 11 утра 10 мая. В помещение ворвались пять человек в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они забрали украшения с витрин и скрылись на автомобиле "Жигули".

Сайты по теме


следствие уголовные дела ограбления ювелирные магазины

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика