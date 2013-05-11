Ювелирный магазин на северо-востоке Москвы ограбили на 15 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Драгоценности, похищенные из ювелирного магазина на северо-востоке Москвы, оценили в 15 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

"По уточненным данным, ущерб составил 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", – отметил представитель ведомства.

Нападение на ювелирный магазин, расположенный по адресу улица Бутырская, дом 86 а, произошло около 11 утра 10 мая. В помещение ворвались пять человек в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они забрали украшения с витрин и скрылись на автомобиле "Жигули".