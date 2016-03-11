Двое кинологов арестованы по подозрению в афере

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тверской райсуд арестовал двоих сотрудников общественной кинологической организации, подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГСУ столичной полиции.

По версии следствия, исполнительный директор и главный бухгалтер осуществляли некоммерческую деятельность через специально учрежденную ими организацию собаководов. Данные о поступавших взносах фигуранты не вносили в бухгалтерскую документацию, а похищали.

В следственном управлении полиции завели дело по статье "Мошенничество в крупном размере", фигурантам уже предъявлено обвинение. Арестованы они пока на два месяца.