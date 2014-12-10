Арестован водитель, сбивший внучку Караченцева

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Водитель, сбивший в центре города девятилетнюю внучку актера Николая Караченцова, арестован на пять суток, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Такое решение принял Пресненский суд.

В пресс-службе столичной ГИБДД M24.ru сообщили, что утром 8 декабря в районе дома 16 по Леонтьевскому переулку водитель автомобиля "Хендай" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девятилетнего ребенка.

Выяснилось, что мужчина был без прав и не имел права управлять машиной. За наезд на ребенка мужчине может грозить административный штраф в размере от 2500 до 5000 рублей или лишение прав на срок от одного года до полутора лет.