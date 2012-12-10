На фабрике "Россия" одежду шили нелегальные "кутюрье" из Вьетнама

На фабрике "Россия" одежду шили вьетнамцы-нелегалы

Полиция закрыла в Балашихе нелегальный пошивочный цех, где рабочие из Вьетнама изготовляли спортивную одежду под известными мировыми брендами.

На швейной фабрике "Россия" 600 нелегальных "кутюрье" из Вьетнама создавали фирменную спортивную одежду под известными мировыми брендами такими как Найк, Пума, Адидас. Товары продавалась на рынках и в магазинах Москвы и Подмосковья. Оперативники изъяли контрафакт и отправили на экспертизу.

Ни у кого из рабочих не оказалось разрешения на работу. Все они задержаны, с ними разбирается миграционная служба.

"По результатам проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Организация незаконной миграции", что влечет за собой наложение штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей за каждого нелегального мигранта, либо лишением свободы сроком до двух лет", – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МВД России по Московской области Яна Трегубова.

Оперативники выясняют, какой ущерб успели нанести нелегальные кутюрье из Балашихи производителям спортивной одежды. За незаконное использование товарного знака организаторам бизнеса грозит крупный штраф и до шести лет тюрьмы.