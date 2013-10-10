Полиция допрашивает подозреваемых в убийстве девушки в Битцевском лесу

Сотрудники полиции допрашивают троих подозреваемых в убийстве девушки, тело которой было обнаружено рядом с Битцевским лесопарком.
Как сообщает телеканал "Москва 24", двое мужчин уже дают показания. Третий, по некоторым данным, является владельцем авто, на котором жертву отвезли в лес.
Напомним, 7 октября рядом с Битцевским парком было обнаружено тело женщины со следами пыток и со снятым скальпом.
В кармане убитой нашли записку, в которой женщина назвала имя мужчины, который якобы насиловал ее не один раз. Позже были задержаны и подозреваемые в преступлении, один из них сознался в убийстве.