10 октября 2013, 09:29

Происшествия

Полиция допрашивает подозреваемых в убийстве девушки в Битцевском лесу

Сотрудники полиции допрашивают троих подозреваемых в убийстве девушки, тело которой было обнаружено рядом с Битцевским лесопарком.

Как сообщает телеканал "Москва 24", двое мужчин уже дают показания. Третий, по некоторым данным, является владельцем авто, на котором жертву отвезли в лес.

Напомним, 7 октября рядом с Битцевским парком было обнаружено тело женщины со следами пыток и со снятым скальпом.

В кармане убитой нашли записку, в которой женщина назвала имя мужчины, который якобы насиловал ее не один раз. Позже были задержаны и подозреваемые в преступлении, один из них сознался в убийстве.

