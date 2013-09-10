Завершено следствие по делу о халатности полицейских на рынке в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции, обвиняемых в халатности во время нападения на их коллегу на Матвеевском рынке в столице, завершено, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, 27 июля возле Матвеевского рынка случилась потасовка. Сотрудники полиции в штатском приехали задержать подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки, но родные и знакомые вероятного преступника попытались отбить его у полиции. В результате сотрудник правоохранительных органов серьезно пострадал - получил открытую черепно-мозговую травму.

"Оба сотрудника полиции находятся под стражей. В настоящее время расследование данного уголовного дела завершено. Оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передаче в суд", - говорится в сообщении.

По версии следствия, неисполнение и ненадлежащее исполнение сотрудниками полиции своих обязанностей, направленных на пресечение правонарушений, позволили Магомеду Расулову избить их коллегу, сотрудника уголовного розыска, проводившего задержание подозреваемого в совершении изнасилования, добавили в ведомстве.