Задержаны подозреваемые в ограблении продуктового магазина

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в разбойном нападении на продуктовый магазин, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Пятеро налетчиков ограбили продуктовый магазин по адресу улица Крылатские холмы, дом 53 ночью 1 августа. Лица неизвестных были скрыты медицинскими масками. Добычей злоумышленников стали 700 тысяч рублей.

Преступники с азиатской внешностью проникли в магазин в 2:15 ночи, отжав входную дверь, рассказал представитель полиции. Они избили продавца, а также ранили в правый глаз сторожа из травматического пистолета. Угрожая металлическим прутом, они похитили сейф с деньгами.

Сотрудники полиции прибыли на место преступления в 2:33, однако нападавшие успели к тому времени скрыться на автомобиле Chevrolet.

Охранник был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Подозреваемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались безработные уроженцы Средней Азии. Троих мужчин арестовали, еще двум меру пресечения изберут в ближайшее время.