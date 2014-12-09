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Следствие

09 декабря 2014, 08:49

За 9 месяцев 2014 года в СК завели более 21 тысячи дел о коррупции

следствие уголовные дела взятки следователи расследования

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В период с января по сентябрь в Следственном комитете завели более 21 тысячи дел о коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.

Все дела были заведены по результатам обращений в комитет, которых было около 32,5 тысячи. В целом в производстве СК находилось 26 тысяч дел о взятках, завершено расследование по 10 тысячам.

Добавим, что за аналогичный период 2013 года в производстве комитета находилось около 30 тысяч дел о коррупции, число обращений осталось примерно таким же, а вот в суд ушло меньше - около 9 тысяч дел.

Как отмечают в ведомстве, в общем количестве уголовных дел, направленных в суд, преобладают материалы о даче и получении взятки, мошенничестве, присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

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Кроме того, к ответственности за коррупцию удалось привлечь 22 следователей полиции, одного сотрудника ФСКН, 10 прокуроров, 40 адвокатов, 32 члена избиркомов, 139 депутатов органов местного самоуправления, 188 выборных должностных лиц органов местного самоуправления, девять депутатов органов законодательной власти и двоих судей.

Кстати, в прошлом году под следствием было значительно больше сотрудников ФСКН - 64 человека.

Также в производстве Следственного комитета были дела бывшего заммэра Читы Вячеслава Шуляковского, экс-главы администрации Ставрополя Игоря Бестужего, экс-мэра Астрахани Михаила Столярова и бывшего главы Энгельсского района Саратовской области Михаила Лысенко.

Всего за отчетный период бюджету страны был нанесен ущерб в размере 14,5 миллиарда рублей, в то время как наложить арест удалось имущество взяточников, равно почти половине это суммы.

Ранее M24.ru сообщало, что в столичных вузах могут появиться антикоррупционные программы для будущих педагогов, юристов и чиновников. Соответствующий законопроект внес прокурор Москвы Сергей Куденеев.

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