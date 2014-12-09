Москвич получил 10 лет колонии за сбыт курительной смеси "спайс"

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Суд приговорил 23-летнего жителя Москвы за приготовление к сбыту курительной смеси "спайс" к 10 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, осужденный Аскер Шамахов приготовил к сбыту на территории Московского региона 2,28 грамма курительной смеси "спайс". Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий.

Учитывая позицию государственного обвинителя прокуратуры города Железнодорожного Московской области, суд приговорил Аскера Шамахова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.