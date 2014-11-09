Форма поиска по сайту

09 ноября 2014, 19:58

В Подмосковье задержан перевозивший наркотики мужчина

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.

8 ноября на 108-м километре трассы "Россия" полицейские остановили автомобиль Volkswagen Golf, с двумя мужчинами. Как выяснилось при досмотре, один из них, безработный житель Рязанской области, имел при себе более 90 грамм кокаина.

На мужчину заведено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере".

В настоящее время подозреваемый задержан.

следствие задержания наркотики кокаин досмотры мо

