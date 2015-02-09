Двое столичных чиновников попались на взятке в 150 тысяч рублей

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Двое сотрудников столичной Госинспекции труда попались на взятке в 150 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Чиновники предложили гендиректору одной из коммерческих фирм не проводить внеплановую проверку, основанную на обращении сотрудника компании.

Задержать сотрудников госучрежедния - 47-летнюю и 27-летнюю чиновниц – удалось в момент передачи денег. В настоящее время материалы переданы следователям.

Ранее M24.ru сообщало, что прокуратура направила в суд дело в отношении бывшего эксперта управления Росреестра по Москве. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей.

По версии следствия, мужчина потребовал взятку от представителя одного из жилищно-строительных кооперативов. За эти деньги чиновник якобы пообещал закрыть глаза на ряд нарушений в деятельности компании.

Аналогичное преступление совершили и двое сотрудников подмосковного Росреестра. Они были задержаны по подозрению в получении взятке в размере 500 тысяч рублей.