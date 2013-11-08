Сергею Полонскому отказано в сделке со следствием

Сергею Полонскому отказали в заключении сделки со следствием

Бизнесмену Сергею Полонскому, объявленному в розыск за мошенничество на 5,7 миллиарда рублей, следствие отказало в досудебном соглашении.

Как заявляет адвокат девелопера Александр Карабанов, защита будет ходатайствовать повторно, но уже перед Генеральной прокуратурой.

При этом следователь по делу Полонского заявил, что готов рассмотреть изменение меры пресечения только в том случае, если бизнесмен приедет в Россию и его арестуют.

Ранее правоохранительные органы были готовы отменить Полонскому арест, но главным условием было личное присутствие бизнесмена в России. При этом в МВД так и не получили никаких официальных прошений от экс-главы "Миракс Групп".

Напомним, Сергей Полонский обвиняется в хищении 5,7 миллиарда рублей, выделенных дольщиками на строительство жилого комплекса "Кутузовская миля".

Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек. По версии следствия, подконтрольная Полонскому компания получила от вкладчиков деньги, после чего заморозила строительство. Впоследствии руководство компании инициировало ее банкротство и ликвидацию.