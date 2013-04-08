Возбуждено уголовное дело по факту гибели школьницы в шахте лифта

СК возбудил дело по факту гибели ребенка в шахте лифта в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели школьницы в шахте лифта в подъезде одного из домов на Рублевском шоссе, информирует пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Она предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

"В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, в том числе, следственным путем будет проверено техническое состояние лифта. Юридическая оценка будет дана и должностным лицам, ответственным за его техническое состояние и предоставляющим соответствующую услугу", - говорится в сообщении.

Напомним, тело 14-летней девочки было обнаружено 7 апреля. Как сообщает пресс-служба ведомства, школьница вместе со своими друзьями в подъезде жилого дома ждали свою подругу. Подростки решили покататься на лифте, и тот застрял. Не дождавшись приезда аварийной службы, дети самостоятельно открыли двери изнутри, и девочка стала спускаться на 12 этаж, но не удержалась и упала в шахту лифта примерно с 36-метровой высоты.