Пенсионерка выбросилась из окна жилого дома в центре столицы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Пожилая женщина покончила с собой в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме на 5-м Красносельском переулке. 79-летняя пенсионерка выбросилась из окна седьмого этажа. В результате женщина погибла от полученных травм.

Как пояснила дочь пенсионерки, ее мать около месяца не выходила из дома, поэтому родные навещали женщину каждый день. Дверь в квартиру на момент самоубийства была заперта изнутри.

Следователи обнаружили в квартире погибшей предсмертную записку. В ней женщина просила прощения у родных. Тело пенсионерки направили в морг.