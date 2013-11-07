"Васильевой не предъявили официальные обвинения" – адвокат

"Евгении Васильевой не предъявили обвинение" - адвокат

Защитник фигурантки дела "Оборонсервиса" Елены Васильевой Хасан Бороков сообщил, что его подзащитной не предъявляли официальных обвинений.

"Ей не предъявили обвинений, что само по себе является нарушением", - сказал Бороков на пресс-конференции. Также он отметил, что не были предъявлены материалы уголовного дела и вещественные доказательства для ознакомления, передает канал "Москва 24".

Напомним, Евгения Васильева обвиняется по 12 эпизодам хищения имущества ведомства, по которым против нее возбуждено 4 уголовных дела по статьям "Мошенничество", "Легализация денежных средств, или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", "Превышение и злоупотребление должностными полномочиями".

Васильеву подозревают в причастности к хищениям имущества дочерних предприятий холдинга "Оборонсервис" на общую сумму более 360 миллионов рублей, а также в хищении акций "31-го института спецстроительства" на сумму более 190 миллионов рублей.

В ходе следствия у экс-чиновницы изъяли более тысячи ювелирных изделий общим весом 19 килограммов, недвижимость и картины.