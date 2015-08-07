Экс-менеджера будут судить за аферу на 200 млн рублей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Бывшего руководителя департамента сети магазинов техники будут судить за мошенничество на 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба полиции.

По версии следствия, обвиняемый выступил представителем инициатора заседания тендерной комиссии, которая должна была решить с продавцом бытовой техники зарубежных производителей вопрос об оплате товара подарочными картами.

В результате фигурант дела заключил с руководством фирмы несколько фиктивных договоров по выполнению подконтрольными ему фирмами работ, якобы связанных с техобслуживанием карт.

Как оказалось, никаких работ подрядчики не осуществляли, а все перечисляемые деньги обвиняемый присваивал себе. Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшей организации, составила более 200 миллионов рублей.

Когда информацию о преступлении получили следователи, обвиняемый уже находился под стражей по другому уголовному делу.

В июле этого года бывшему руководителю департамента было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество", дело направлено в Хамовнический райсуд.