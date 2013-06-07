Форма поиска по сайту

07 июня 2013, 16:04

Происшествия

СКР завершил расследование дела Дмитрия Виноградова

Дмитрий Виноградов. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России завершил расследование дела о массовом убийстве в фармкомпании, обвиняемым по которому проходит "русский Брейвик" Дмитрий Виноградов.

Как сообщает пресс-служба СКР, ведомство приступило к ознакомлению с материалами дела. После этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 7 ноября 2012 года Виноградов открыл стрельбу из карабинов по своим коллегам в офисе одной из московских фармкомпаний. В результате трое мужчин и две девушки погибли на месте, еще одна жертва позднее скончалась в больнице. Виноградов же был задержан сотрудниками собственной безопасности компании, которые услышали выстрелы.

Сюжет: Массовое убийство в фармкомпании
следствие уголовные дела расследования Дмитрий Виноградов обвинения

