СКР завершил расследование дела Дмитрия Виноградова

Дмитрий Виноградов. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России завершил расследование дела о массовом убийстве в фармкомпании, обвиняемым по которому проходит "русский Брейвик" Дмитрий Виноградов.

Как сообщает пресс-служба СКР, ведомство приступило к ознакомлению с материалами дела. После этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 7 ноября 2012 года Виноградов открыл стрельбу из карабинов по своим коллегам в офисе одной из московских фармкомпаний. В результате трое мужчин и две девушки погибли на месте, еще одна жертва позднее скончалась в больнице. Виноградов же был задержан сотрудниками собственной безопасности компании, которые услышали выстрелы.