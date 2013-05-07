Задержаны пятеро участников массовой драки со стрельбой

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве полиция задержала пятерых участников массовой драки, в ходе которой погиб человек. Среди задержанных - предполагаемых организатор потасовки.

ЧП произошло 5 мая у дома №23 на улице Нижние Поля в ЮВАО. Между двумя группами выходцев из СНГ произошел конфликт, который перерос в драку со стрельбой. Один человек умер от огнестрельного ранения, двое были госпитализированы с колото-резаными ранами.

Погибший и один из раненых - этнические азербайджанцы, второй пострадавший - гражданин Грузии. Автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, был с чеченскими номерами, сообщает "Интерфакс". При обыске у подозреваемых нашли незарегистрированное оружие.

По факту драки было заведено уголовное дело по факту убийства, незаконного оборота оружия, покушения на убийство двух и более лиц.