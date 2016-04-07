Возбуждено дело против подозреваемого в изнасиловании и грабеже

Фото: ТАСС/ Ростислав Кошелев
Возбуждено уголовное дело против мужчины, подозреваемого в изнасиловании и грабеже, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.
По версии следствия, вечером 5 апреля мужчина совершил изнасилование и покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой 39-летней женщины в лесном массиве вблизи Боровского шоссе. Кроме того, он похитил у жертвы плеер. После содеянного злоумышленник скрылся с места преступления.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к его совершению. Расследование по уголовному делу продолжается.
За преступления, совершенные против половой неприкосновенности, предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы. Максимальный срок заключения, который преступник может получить за изнасилование и покушение на насильственные действия сексуального характера – шесть лет.
Ранее сообщалось о мужчине, изнасиловавшем студентку в электричке. Щербинский районный суд приговорил его к четырем годам тюрьмы.