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Следствие

07 января 2015, 02:45

В США россиянина обвинили в даче взяток на 3,5 млн долларов

следствие взятки США обвинение

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

В Филадельфии, штат Пенсильвания, гражданину России Дмитрию Хардеру предъявили обвинение в даче взяток на 3,5 миллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg.

По данным следствия, 42-летний Хардер ранее занимал пост главы консультационной компании Chestnut Consulting Group, базирующейся в Пенсильвании, и совершал незаконные выплаты сотруднику Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне с тем, чтобы получить финансирование для своих клиентов.

Хардеру предъявлены обвинения, в частности, в преступном сговоре, отмывании денег и коррупции. Как утверждают представители прокуратуры, Хардер выплачивал взятки в период с 2007 по 2009 год.

Их общий объем составил 3,5 миллиона долларов.Таким образом, по словам обвинения, ему удалось привлечь инвестиции со стороны ЕБРР для своих клиентов на сумму более 100 миллионов долларов.

Хардер должен явиться в суд 13 января. Если россиянина признают виновным, ему грозит целых 190 лет в тюрьме и штрафы в размере до 1,75 миллиона долларов.

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