В Москве после потасовки умер сын замминистра Дагестана

18-летний сын дагестанского чиновника погиб в Москве после потасовки

Столичные полицейские выясняют причины смерти 18-летнего Сайлутдина Исламова, сына первого замминистра финансов Дагестана Али Исламова.

Незадолго до смерти парень возвращался домой со своим другом с тренировки. По дороге у них произошел конфликт с компанией молодых людей, проходивших мимо. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Стычка Сайлутдина с незнакомцами была незначительной, но оперативники не исключают, что легкий толчок в грудь мог вызвать сердечный приступ.

Отметим, что на сайте министерства финансов Республики Дагестан опубликовано соболезнование Али Исламову "в связи с тяжелой утратой – трагической гибелью сына".