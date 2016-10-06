Форма поиска по сайту

06 октября 2016, 16:45

Происшествия

Прокуратура начала проверку выставки Стерджеса

Прокуратура Москвы начала проверку выставки "Джок Стерджес. Без смущения". Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила организовать проверку. В прокуратуре отметили, что уже приняли к работе это обращение.

Первая в России экспозиция Стерджеса "Без смущения" в Центре имени братьев Люмьер была открыта 8 сентября и вызвала горячие споры. В социальных сетях и СМИ появилась информация, что работы Стерджеса, выставленные в центре фотографии, могут быть расценены как порнографические.

25 сентября члены организации "Офицеры России" заблокировали вход на фотовыставку, а позже руководство центра добровольно закрыло выставку, на что получило шквал критики. Есть ли состав преступления в работах художника, определит прокуратура. Работы Стерджеса должны отправить на экспертизу в правоохранительные органы. В свою очередь, эксперты Роскомнадзора не посещали выставку фотохудожника Джока Стерджеса и не проводили экспертизу выставленных на ней работ.

Позднее член Общественной палаты Антон Цветков отказался от претензий к фотовыставке Джока Стерджеса. Ранее чиновник называл выставку "Без смущения" "неправильной" и "имеющей отношение к педофилийской тематике". Позже он признал, что фотографии отвечают требованиям российского законодательства. По словам Цветкова, в заблуждение его ввела фитнес-блогер Елена Миро. Теперь он призывает правоохранителей проверить ее блог.

