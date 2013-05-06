Одной из версий крушения АН-2 на Урале является ошибка пилотирования

Фото: ИТАР-ТАСС

Уральское следственное управление на транспорте СК России выдвигает в качестве основных версий крушения АН-2 техническую неисправность, ошибку пилотирования и плохие погодные условия.

Как отмечает пресс-служба Управления, ни одна из версий не является приоритетной. Причины аварии будут выяснены только после расследования уголовного дела, возбужденного по статье " нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

Самолет АН-2 взлетел без разрешения в 11 июня 2012 года и вскоре пропал с экранов радаров. Нашли его только 5 мая 2013 года в восьми километрах от аэродрома, на месте крушения были найдены останки 13 человек.