Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая 2013, 14:11

Происшествия

Одной из версий крушения АН-2 на Урале является ошибка пилотирования

Фото: ИТАР-ТАСС

Уральское следственное управление на транспорте СК России выдвигает в качестве основных версий крушения АН-2 техническую неисправность, ошибку пилотирования и плохие погодные условия.

Как отмечает пресс-служба Управления, ни одна из версий не является приоритетной. Причины аварии будут выяснены только после расследования уголовного дела, возбужденного по статье " нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

Самолет АН-2 взлетел без разрешения в 11 июня 2012 года и вскоре пропал с экранов радаров. Нашли его только 5 мая 2013 года в восьми километрах от аэродрома, на месте крушения были найдены останки 13 человек.

Сайты по теме


следствие жертвы крушение самолетов авария

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика