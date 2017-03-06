СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве в лифте

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Следователи столичного управления СК предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве женщины в лифте, сообщает пресс-служба ведомства.
Вечером 2 марта в кабине грузового лифта в подъезде дома на Митинской улице было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранениями.
На допросе предполагаемый убийца сообщил, что совершил преступление из-за ревности и финансовых разногласий.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", СК будет ходатайствовать об аресте фигуранта.
