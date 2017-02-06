СК начал проверку группы в соцсетях, где склоняли несовершеннолетних к суициду

Фото: m24.ru/Роман Васильев
Следственный комитет начал проверку информации о группе в социальных сетях, где администраторы склоняли подростков к суициду, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.
По словам Ивановой, ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина обратилась за психологической помощью для своей 16-летней дочери, которая трижды пыталась покончить с собой. На странице девушки в соцсетях ее мать обнаружила переписку суицидальной направленности с администраторами одной из групп.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По версии следствия, с декабря 2013 по май 2016 года злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в социальных сетях, где открыто пропагандировали суициды и склоняли к ним несовершеннолетних пользователей.
На данный момент следователям известно о 15 потерпевших по данному делу. Самоубийства еще пятерых подростков не состоялись
Следователи провели обыски в 10 регионах России, изъяли компьютеры и другие материалы, имеющие значение для расследования.
