СК начал проверку группы в соцсетях, где склоняли несовершеннолетних к суициду

Следственный комитет начал проверку информации о группе в социальных сетях, где администраторы склоняли подростков к суициду, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

По словам Ивановой, ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина обратилась за психологической помощью для своей 16-летней дочери, которая трижды пыталась покончить с собой. На странице девушки в соцсетях ее мать обнаружила переписку суицидальной направленности с администраторами одной из групп.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.