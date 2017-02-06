Форма поиска по сайту

06 февраля 2017, 20:53

Происшествия

СК начал проверку группы в соцсетях, где склоняли несовершеннолетних к суициду

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Следственный комитет начал проверку информации о группе в социальных сетях, где администраторы склоняли подростков к суициду, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

По словам Ивановой, ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина обратилась за психологической помощью для своей 16-летней дочери, которая трижды пыталась покончить с собой. На странице девушки в соцсетях ее мать обнаружила переписку суицидальной направленности с администраторами одной из групп.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ноябре прошлого года администратора одной из так называемых "групп смерти" задержали в Московской области, после чего он был этапирован в Санкт-Петербург. Также следователи допросили других администраторов и участников "групп смерти" в разных регионах страны.

По версии следствия, с декабря 2013 по май 2016 года злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в социальных сетях, где открыто пропагандировали суициды и склоняли к ним несовершеннолетних пользователей.

На данный момент следователям известно о 15 потерпевших по данному делу. Самоубийства еще пятерых подростков не состоялись

Следователи провели обыски в 10 регионах России, изъяли компьютеры и другие материалы, имеющие значение для расследования.

