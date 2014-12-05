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Происшествия

05 декабря 2014, 09:57

Все причастные к терактам в Волгограде установлены – Маркин

следствие суды теракты заседания Владимир Маркин Волгоград

Фото: ТАСС

Дзержинский райсуд Волгограда 5 декабря огласит приговор четверым пособникам террористов, устроивших взрывы в Волгограде в декабре 2013 года, передает ТАСС.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин отметил, что в настоящее время установлены все обстоятельства терактов и лица, причастные к взрывам. По данным Следственного комитета, на скамье подсудимых – те, кто обеспечивал перемещение смертников и помогал изготавливать взрывные устройства.

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Напомним, 27 декабря 2013 года в Пятигорске взорвалась бомба в автомобиле, припаркованном у кафе. В результате взрыва более 30 человек были ранены, из-за дождя на улице было мало прохожих и жертв удалось избежать.

А 29 декабря взрыв произошел на железнодорожном вокзале в Волгограде . В результате погибли 18 человек, более 50 пострадавших отправлены в больницу. На следующий день бомба сработала в троллейбусе, 16 человек погибли, более 20 пострадали.

Ответственность за взрывы в Волгограде взяла на себя иракская экстремистская группировка "Джамаат ансар ас-Сунна".

Сюжет: Теракты в Волгограде

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