Суд арестовал двух новых фигурантов дела "Оборонсервиса"

Фото: ИТАР-ТАСС

Хамовнический суд арестовал бывшего генерального директора ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр" Минобороны Валерия Седова и главного бухгалтера предприятия Ирину Петухову.

Их подозревают в двух преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ (растрата) и 159 УК РФ (мошенничество) в рамках дела "Оборонсервиса".

По данным следствия, в 2010 году предприятие заключило с кредитным учреждением договор на предоставление банковской гарантии для обеспечения обязательств по государственному контракту. Под видом вознаграждения за предоставленную услугу руководство предприятия перечислило на расчетный счет банка, а фактически на счет ООО "Строй-Ресурс", которое не имело к предоставлению данной гарантии никакого отношения, свыше 10,2 миллиона рублей. В дальнейшем эти деньги в полном объеме были переведены на счета иных коммерческих организаций, обналичены и похищены, сообщили в Следственном комитете России.

В среду также стало известно, что суд продлил срок заключения под стражей двум фигурантам резонансного дела Максиму Закутайло и Ирине Егоровой - до 10 августа,

Напомним, минувшей осенью по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису", было возбуждено несколько уголовных дел. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.

В результате скандала постов в Минобороны лишился ряд высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков.