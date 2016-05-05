Дело о крупном ДТП на Кутузовском направлено в суд

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ГСУ столичной полиции направило в суд уголовное дело по факту крупного ДТП на Кутузовском проспекте, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

3 октября 2015 года водитель BMW без госномера, не справившись с управлением, выехал встречную полосу, где столкнулся с Porsche и Range Rover.

В результате аварии один из пассажиров BMW скончался на месте, второй через несколько дней умер в больнице. Также умер водитель одной из встречных иномарок, находившийся после происшествия на лечении за границей.

В отношении виновника ДТП, 22-летнего студента одного из столичных вузов, было возбуждено уголовное дело, он находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Дорогомиловский райсуд.