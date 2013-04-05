Срок следствия по делу о нападении на Филина могут продлить

Срок следствия по делу о нападении на Сергея Филина продлят

Срок следствия по делу о нападении на Сергея Филина будет продлен, а обвиняемые останутся под стражей. Соответствующие постановления будут вынесены на следующей неделе. Об этом сообщает ряд СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, 17 января в центре Москвы худруку балета Большого театра Сергею Филину плеснули в лицо кислотой. Народный артист России был госпитализирован с ожогами третьей степени.

Вскоре были задержаны предполагаемый исполнитель Юрий Заруцкий, а также Андрей Липатов, который, по версии следствия, подвез Заруцкого на место преступления. Кроме того, был задержан солист Большого Павел Дмитриченко - его считают заказчиком нападения на Филина. Позднее всех троих арестовали и предъявили им обвинения.