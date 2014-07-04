Дело о мошенничестве с квартирами на 76 млн рублей передано в суд

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Следователи МВД передали в суд дело о мошенничестве с квартирами на 76 миллионов рублей, передает пресс-служба столичной полиции.

Согласно материалам дела, обвиняемая в течение 2012 года совместно с соучастниками, используя поддельные документы, приобретала право собственности на столичные квартиры, после чего по подложным бумагам продавала недвижимость.

Общая сумма ущерба составила 76 миллионов рублей, всего мошенница получила четыре квартиры.

Дело, возбужденное по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере", будет рассматривать Тушинский райсуд.