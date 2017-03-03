Форма поиска по сайту

03 марта 2017, 18:23

Происшествия

Мужчина угрожал взорвать больницу под Волгоградом, если ему не привезут сигареты

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Полиция задержала жителя Волгоградской области, который позвонил в одну из местных больниц, и заявил, что взорвет медучреждение, если ему в течение часа не доставят сигареты, сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Иловлинском районе области. После звонка полицейским пришлось эвакуировать 30 сотрудников и пациентов больницы. В результате осмотра помещений больницы и прилегающей территории подозрительных предметов не обнаружено.

Личность звонившего установили в течение получаса. Им оказался 39-летний неработающий, ранее судимый за грабеж житель поселка Иловля. Мужчина сознался в содеянном, объяснив свой поступок сильным желанием курить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

