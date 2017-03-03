Форма поиска по сайту

03 марта 2017, 11:50

Происшествия

Двоих сотрудников полиции задержали при получении взятки

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Двоих сотрудников отдела угрозыска ОМВД по городскому округу Шаховская задержали при получении взятки, сообщает пресс-служба подмосковного управления СКР.

По данным следствия, старший оперуполномоченный направления по борьбе с имущественными преступлениями и старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков потребовали от местной жительницы за непривлечение к уголовной ответственности ее сына 500 тысяч рублей.

1 марта они приехали к женщине домой в Волоколамск, где получили часть суммы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения для фигурантов.

