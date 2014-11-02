Полицейские вторично задержали похитительницу московского школьника

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Столичные полицейские задержали подозреваемую в похищении ребенка, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Правоохранительные органы установили местонахождение и задержали объявленную в федеральный розыск женщину.

Ранее M24.ru сообщало, что подозреваемая в похищении ребенка сбежала от столичных следователей. Напомним, ученик школы №1652, потерялся 16 октября вечером в центре Москвы.

Позднее столичные полицейские и волонтеры обнаружили пропавшего в центре Москвы школьника. Вместе с тем правоохранительные органы поймали подозреваемую в похищении ребенка. Задержанной оказалась уроженка одной из азиатских республик, которая ранее работала няней в семье ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело, основной подозреваемой по которому и проходила бывшая домработница. Решив отомстить своим бывшим работодателям, женщина в четверг утром встретила мальчика по дороге в школу и похитила ребенка.